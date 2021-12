Faustine Bollaert agressée "avec un flingue" par un homme : sa nuit d'horreur

Faustine Bollaert écoute tous les jours les témoignages bouleversants de personnalités ou d'anonymes. Adultère, maladie, autisme, abandon... il est parfois dur pour elle d'encaisser autant de récits émouvants. Mais elle aussi pourrait raconter des histoires poignantes. Comme celle du soir où elle a été agressée en pleine rue.

C'est en 2008, au magazine Maximal, que la femme de l'écrivain à succès Maxime Chattam et maman de Peter et Abbie (6 et 8 ans), avait raconté la nuit d'horreur qu'elle a vécue. Elle n'a pas précisé quand cette histoire est arrivée mais elle en a livré les détails. Si elle révélait avoir été agressée plusieurs fois par le passé, une fois, elle a été confrontée à une arme à feu.

"Un mec m'avait braquée en bas de mon immeuble avec un flingue. Les flics m'ont embarquée avec eux toutes sirènes dehors, pour le choper", s'était-elle souvenue. La police a été réactive et Faustine Bollaert a pu tenter d'identifier son agresseur. Elle explique : "Je me suis retrouvée à 5 heures du mat' derrière une vitre sans tain pour reconnaître les suspects." On ne sait pas si parmi les suspects il y avait l'homme qui l'a agressée et donc, si celui-ci a été jugé, incarcéré ou s'il court toujours.

Lors de cet entretien, l'animatrice de 42 ans a aussi fait une révélation étonnante. Elle a eu affaire une autre fois à la police, mais sur ce coup-là, c'était elle la délinquante ! "Il m'est arrivé de piquer un truc dans un magasin et je me suis fait choper. Ils n'ont pas appelé la police, mais c'était quand même la méga-honte", lance-t-elle. On imagine qu'elle n'était pas célèbre à l'époque sinon cela aurait fait la Une des journaux.

Faustine Bollaert a beaucoup évolué depuis ces années. La protégée de Michel Drucker a été pendant longtemps la star de M6 avec la présentation du Meilleur Pâtissier. Puis, elle a fait le pari de tout quitter pour le service public et France Télévisions où elle est devenue, notamment, la reine des audiences l'après-midi.