Faustine Bollaert attristée : Mort d'une candidate de Ça commence aujourd'hui

Grâce à son émission Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert a la chance de rencontrer des personnes issues de tous horizons et avec qui elle développe de belles relations. Malheureusement, mardi 14 janvier, l'animatrice a donné de bien tristes nouvelles au sujet de l'une des participantes du programme morte récemment.

"Une grande tristesse. Je pense à sa famille... fort. Cette femme était solaire", a inscrit la maman de Peter et Abbie après avoir retweeté un message posté par le compte officiel de Ça commence aujourd'hui. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Danielle, venue sur notre plateau le 17 octobre dernier. Une femme pleine de fraîcheur et d'humour que nous avions apprécié recevoir. Toute l'équipe envoie à ses proches ses plus sincères condoléances", était-il indiqué initialement.

À l'époque, ladite Danielle avait fait le déplacement sur le plateau de France 2 pour participer à un numéro consacré aux personnes de "petite taille". Sa personnalité avait marqué les esprits et séduit nombre de téléspectateurs. Et pour cause, Danielle apparaissait comme une personne joviale, drôle et surtout déterminée à suivre ses rêves en dépit de son retard de croissance. Un retard qui a eu des conséquences non négligeables. "Il n'y avait pas de diagnostic. Il n'y avait pas de nom. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. La trachée, les poumons... J'ai été très malade", confiait la retraitée à l'époque.