Faustine Bollaert dévoile le corps très musclé de son charmant frère Charles

C'est un bonheur, pour l'un comme pour l'autre, de se retrouver. Charles habite "à l'autre bout du monde" et n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec Faustine Bollaert.

Le 18 juin ddernier, il avait accepté d'en dévoiler un peu plus sur leur enfance commune dans l'émission C à Vous. On apprenait, entre autres, que le petit écran avait toujours été une passion débordante pour la star de France Télévisions. "Avant que Faustine ne devienne la personnalité que tout le monde connaît, on était juste un frère et une soeur qui ne savaient pas quoi faire le dimanche matin, à Paris, quand il pleuvait et qu'il faisait froid, expliquait-il. On changeait ma chambre : on essayait de créer un plateau télé, on se déguisait, on trouvait tout ce qu'on pouvait. On avait un masque de Mitterrand. Et notre beau-père venait nous filmer pendant des heures, on changeait à tour de rôle. On devenait animateur chacun notre tour... On s'amusait comme ça !" Le destin, que voulez-vous...