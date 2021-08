Faustine Bollaert : Selfie avec son très (très) séduisant frère, torse nu, au soleil

Le petit monde de la télé étant sur pause en cette période estivale, l'animatrice Faustine Bollaert en a profité pour prendre la direction des vacances. Et elle n'a pas caché sa joie de son escapade détente au soleil en postant une photo sur Instagram. Et la star de France Télévisions n'est pas seule...

En effet, ce mardi 10 août 2021, Faustine Bollaert a diffusé une photo d'elle sur son compte et on peut découvrir qu'elle profite des joies de la plage et du soleil avec son frère. "Brother & sister. Summer chapter !! #hollydays #family #love #familytime", écrit-elle en légende. Un moment de complicité évident entre la belle animatrice de 42 ans et son non moins séduisant frère Charles. Ce dernier affiche un physique ravageur de sexy daddy, barbe poivre et sel, sourire ultra brite, torse légèrement poilu, beau regard...

Dans les commentaires, Faustine Bollaert a d'ailleurs pu constater à quel point son frère a du succès. "Wouah canon le brother" ; "La bogossitude c'est de famille" ; "Oh la vache, les 2 canons" ; "Vous êtes beaux les deux !" ou encore "Il est célibataire ? Juste par curiosité", peut-on lire. A deux doigts de choper des 06 sans rien demander !