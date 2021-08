Faustine Bollaert, ses enfants s'éclatent en vacances : "Ils sont ma raison d'être"

Comme bon nombre de Français, Faustine Bollaert a mis le cap sur l'Italie cet été. En Sicile, elle s'offre une bouffée d'air frais bien méritée après une nouvelle année remplie de témoignages poignants et parfois difficiles à entendre récoltés dans son émission Ça commence aujourd'hui (France 2). C'est bien évidemment accompagnée de son mari Maxime Chattam et de leurs deux enfants, Peter (6 ans) et Abbie (8 ans) que l'animatrice profite de paysages idylliques. Sur les réseaux sociaux, elle ne se prive d'ailleurs pas d'en faire profiter ses abonnés en partageant quelques instants de son voyage. Et ce lundi 2 août 2021, Faustine Bollaert a mis en avant Peter et Abbie.

Sur Instagram, les internautes ont pu découvrir la fratrie en train de s'amuser au bord d'une piscine. Bataille de plongeons, rires et teint hâlé... tous les ingrédients étaient réunis pour prendre une belle photo. "J'adore cette photo. Ces deux-là sont ma raison d'être. Et ils grandissent si vite... Que c'est bon de pouvoir en profiter pleinement.... Une tendre pensée à tous les parents", a-t-elle légendé avec amour.