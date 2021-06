Faustine Bollaert, une maman pas toujours présente : comment ses enfants le vivent

Faustine Bollaert n'a pas peur de se lancer de nouveaux défis. Pour preuve, elle a dévoilé vendredi 4 juin le premier numéro de son magazine "feel good" Entre nous. Un projet qui devrait connaître le succès comme tout ce qu'elle entreprend. A cette occasion, la belle brune de 42 ans a accordé un entretien au magazine Nous deux. Elle y a fait quelques confidences sur ses enfants Abbie (7 ans) et Peter (5 ans).

Faustine Bollaert ne chôme pas. Outre le lancement d'Entre nous, dans lequel les lecteurs peuvent retrouver "des expériences de vie d'anonymes, des conseils d'experts, du développement personnel", elle s'occupe de ses projets télévisés. La semaine, les téléspectateurs de France 2 peuvent la retrouver dans son émission de témoignages Ca commence aujourd'hui, qui rassemble en moyenne 1,3 million de téléspectateurs. Elle présente également La Boîte à secrets (France 3) et devrait rapidement revenir avec de nouveaux programmes. "Mon magazine est lancé pendant une de mes périodes creuses mais, de toute manière, j'ai la chance d'être entourée par des équipes très présentes. Après, je vais devoir jongler entre toutes mes activités. De nouvelles émissions vont certainement être créées et probablement arriver l'année prochaine", a-t-elle expliqué à Nous Deux.

Malgré son emploi du temps chargé, Faustine Bollaert met un point d'honneur à passer autant de temps que possible avec ses proches, dont ses enfants Abbie et Peter, fruit de son union avec Maxime Chattam. "J'essaie au maximum de passer le mercredi avec mes enfants et de travailler chez moi le lundi pour faire les courses et le ménage, comme tout le monde. Mes enfants ont la chance d'avoir un papa qui travaille à la maison. Je n'habite pas à Paris, donc je dois parfois y dormir pour des tournages, mais ils savent que j'adore ce que je fais et que je suis heureuse. A chaque fois que je pars je leur dis : 'C'est super on va avoir plein de choses à se raconter.'", a-t-elle conclu le sujet.

Nul doute que ces moments partagés avec ses enfants sont d'autant plus précieux.

