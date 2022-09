Faustine Bollaert et Maxime Chattam : Photo inédite de leur mariage pour leur 10e anniversaire

Ils ont le coup de foudre l'un pour l'autre alors qu'ils étaient déjà en couple, ils se sont mariés et ils ont eu deux beaux enfants, Abbie (9 ans) et Peter (7 ans). Une histoire digne d'un conte de fées sauf que Faustine Bollaert et Maxime Chattam sont plutôt du genre polar comme en témoigne une photo inédite de leur mariage.

Jeudi 1er septembre 2022, le couple célèbre son 10e anniversaire de mariage, soit des noces d'étain. A cette occasion, la belle animatrice de 43 ans a publié une photo de cette union en story Instagram (voir le diaporama). Divine dans une robe blanche qui laissait ses épaules nues, celle qui présent Ca commence aujourd'hui (France 2) embrasse son chic mari. Un instant immortalisé en noir et blanc. En toile de fond pas de coucher de soleil ni de plage de sable fin ou de château mais... une vieille abbaye en ruines !

En effet, comme elle l'avait déjà dévoilé il y a quelques années, Maxime Chattam et elle ont fait des photos de leur union dans ce lieu particulier. Elle avait aussi montré que la statuette des mariés qui surmonte d'ordinaire les pièces-montées était représentée par des squelettes. Bien sûr, le mariage a été célébré de façon plus traditionnelle, dans une église, et on se doute bien que les invités ont dîné ailleurs que sur des pierres tombales. Mais avec un mari auteur de In Tenebris, L'âme du mal ou encore La promesse des ténèbres, on pouvait se douter que ce ne serait pas un mariage fait que de roses.

J'ai de vrais crânes qui auraient dû finir dans des fosses communes

D'ailleurs, comme l'avait déjà confié l'auteur, son bureau est un peu spécial. On peut y trouver une poupée effrayante, un visage de momie et... des crânes. "Je collectionne tout ce qui nous rappelle la mortalité et nous confronte à la fragilité de la vie. J'ai de vrais crânes qui auraient dû finir dans des fosses communes. Ils sont ici, avec moi, je leur parle – ils ont tous un nom –, je leur pose des questions, ça me renvoie à mon adolescence, quand je découvre le Hamlet de Shakespeare", avait-il confié à Paris Match. Une décoration qui n'entache en rien l'amour de Faustine Bollaert et qui ne semble pas perturber leurs enfants.

Tout est allé très vite entre Faustine Bollaert et Maxime Chattam. Trois mois seulement après leur coup de foudre à la radio, il a demandé son amoureuse en mariage. "Je ne m'y attendais pas. Cela m'a prise de court et m'a obligée à faire confiance et à suivre mes émotions", avait reconnu l'animatrice lors d'une interview pour Télé 7 jours. La suite, on la connaît, c'est l'amour fou depuis dix ans !