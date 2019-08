Faustine Bollaert, retrouvailles avec son frère : Leur ressemblance frappante !

En vacances en famille, Faustine Bollaert a dévoilé quelques photos de son séjour sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 105 000 personnes. La pétillante animatrice de 40 ans a publié quelques rares photos de son fils Peter (4 ans) et de son compagnon, l'auteur Maxime Chattam. Samedi 10 août 2019, Faustine Bollaert a partagé une photo d'elle et de son grand-frère, dont on ne connaît pas le prénom.

"Brother and sister", a-t-elle indiqué en légende. En section commentaires, les abonnés de la présentatrice remarquent tous leur grande ressemblance. "La même malice dans les yeux", "Le même regard, belle complicité", "Quelle ressemblance", "Hyper sexy le frérot", peut-on lire sur le réseau social.

Le jour suivant, Faustine Bollaert a dévoilé une nouvelle photo de son frère, posant au côté de son chien, Nessie. Le canidé, de race Leonberg, est tout aussi grand que le frère de l'animatrice. "Mon grand-frère... Mon petit chien...", a commenté la présentatrice, amusée, sur Instagram.