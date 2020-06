Faustine Bollaert, sa "dignité un peu perdue" : la photo dossier de son mari

Une horreur s'est abattue dans la maison des Chattam. Mardi 16 juin 2020, Faustine Bollaert a dévoilé sur Instagram une mésaventure que sa famille venait de connaître. Une histoire qui pourrait inspirer son époux pour un prochain livre.

Tout était beau et rose dans la maison de la présentatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2). La jolie famille - composée de Faustine Bollaert, Maxime Chattam et de leurs enfants Abbie (6 ans) et Peter (4 ans) - a la chance d'avoir un nid douillet en pleine nature, ainsi qu'une mare sur la propriété. La belle brune de 41 ans a donc eu l'idée d'acheter des poissons afin de donner un peu de vie à son jardin. Mais c'était sans compter la visite d'un animal venu tout bousculer.

"Acheter 30 poissons. Hyper heureuse. Se les faire bouffer par un héron en quatre jours. Être tellement triste et donc décider d'aller quand même essayer de les chercher soi-même. Le faire avec style @ronronparis. Perdre quand même un peu sa dignité. Remercier son mari pour cette photo élégante. #carpe #putaindehéron #hypertriste #nature #oupas #bottesgeantes", a-t-elle commenté une photo d'elle dans sa mare, vêtue d'un sweat un peu vintage et d'une salopette de pêcheur. Sur le cliché, Faustine Bollart affiche une mine un peu décontenancée. Une publication qui a beaucoup amusé ses abonnés, malgré tout. "C'est drôle quand même", a notamment écrit la présentatrice de TF1 Alessandra Sublet.