Fauve Hautot : Ce qu'elle veut continuer de faire quand elle sera maman...

Fauve Hautot est l'une des danseuses emblématiques de Danse avec les stars. Elle foule le parquet de l'émission de TF1 depuis la première saison, en 2011. Et récemment, la rousse incendiaire de 34 ans a pris la décision d'élargir ses compétences en se lançant dans la comédie. Et elle pourrait prochainement endosser un nouveau rôle : celui de maman.

Le Parisien Week-End a interrogé Fauve Hautot sur la liste de ses envies. Questionnée sur la maternité, la compagne de Jules a répondu : "Ce n'est pas forcément pour demain. Mais à 34 ans, ça m'intrigue. Chaque femme se pose cette question à un moment. Et je veux continuer à danser quand je serai maman."

En attendant, Fauve Hautot se concentre sur ses projets. Elle a eu la chance de tourner dans la série H24, sur TF1. "J'ai tourné dans Astrid et Raphaëlle sur France 2. je ne veux plus m'exprimer seulement avec mon corps. Je rêve de personnages forts, de filles sensibles et brutes comme Béatrice Dalle dans 37,2° le matin. Mon fantasme ? Une comédie musicale hollywoodienne dans la veine de celles réalisées par Bob Fosse. Je compte aussi créer mon propre spectacle, alliant chorégraphie et vidéo", a également précisé la jeune femme.

Fauve Hautot a un autre rêve : rencontrer Gérard Depardieu qu'elle admire énormément. Elle a vu ses films, lu ses livres ou l'a vu chanter sur scène avec Barbara. Elle souhaiterait aussi mieux parler anglais, car quand elle est à l'étranger, elle fait parfois face à la barrière de la langue. "Je vais m'inscrire à des cours à raison de trois ou quatre heures par semaine. Professionnellement, ce serait un vrai plus", a-t-elle précisé. Réaliser une série documentaire fait aussi partie de la liste de ses envies.