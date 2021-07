Faux départ aux JO : le Français Vincent Luis accuse le coup après son échec, un bateau en cause

Jeux Olympiques de Tokyo : un faux départ qui a coûté cher

Après avoir parcouru ses 1 500 mètres à la nage, filé comme le vent sur son vélo pour 40 kilomètres et effectué une course à pied de 10 km, Vincent Luis s'est hissé à la 13e position. Il semblerait que le faux départ de l'épreuve a coûté cher au Français, pourtant considéré comme un des favoris. Interrogé par L'Equipe il a déclaré : "J'aurais aimé me retrouver plus tôt devant pour faire plus de différence en natation. Je suis sorti en tête mais ce n'était pas assez. J'ai tout de suite essayé de faire la différence, en partant à 110 % sur 50 ou 75 m pour sortir les moins bons nageurs de notre vague. Ça avait marché mais il y a eu ce faux départ. Au deuxième départ je n'étais pas aussi bien, j'ai mis au moins 600 m à me retrouver devant, c'était tard."

Le Norvégien Kristian Blummenfelt, qui a fait un petit malaise et a vomi à l'arrivée (voir diapo), a été sacré champion. Les médailles d'argent et de bronze ont été remportées respectivement par l'Anglais Alex Yee, qui a lui aussi beaucoup sué dans l'eau lors du faux départ, et le Néo-Zélandais Hayden Wilde. Décidemment, ces Jeux Olympiques réservent des surprises !