Feliccia, nouvelle opération de chirurgie esthétique : "shootée" et le visage gonflé, elle se confie

Actuellement, Feliccia et son compagnon Mujdat sont en Turquie. Mais ce n'est pas simplement pour se prélasser au soleil que les anciens candidats des Princes de l'amour (W9, en 2020) s'y sont rendus. La jeune femme de 21 ans a eu recours à une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Et c'est loin d'avoir plu à son compagnon.

C'est le mercredi 4 août 2021 que Feliccia s'est de nouveau rendue à l'hôpital afin de subir un BBL (Brazilian Butt Lift), dans le but d'avoir les fesses plus arrondies et galbées. Une opération qu'elle avait déjà faite en mars dernier. Mais, n'étant pas satisfaite du résultat, elle a souhaité se rendre dans une nouvelle clinique pour la refaire. Le lendemain, la belle brune n'a pas manqué de donner de ses nouvelles à ses abonnés en story Snapchat. Et elles étaient bonnes !

"Hier je n'ai pas pu faire de story, pour vous dire la vérité j'avais vraiment mal. Mais c'est parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Et le personnel est tellement gentil. J'ai le visage gonflé, c'est normal, c'est parce que je fais de la rétention d'eau. L'opération s'est super bien passée. Hier j'ai eu mal mais, au bout de cinq minutes, on m'a donné des antibiotiques. Je n'ai plus du tout eu mal au bout de deux ou trois minutes. (...) A partir de là, vous êtes shooté, vous pouvez dormir, manger ou parler tranquillement", a expliqué Feliccia dans un premier temps. Mais "shootée", elle l'était trop pour continuer à parler. Ce n'est donc que quelques heures plus tard qu'elle a de nouveau fait son apparition sur le réseau social.

Mujdat contre l'opération de Feliccia

Et elle n'était pas seule ! Mujdat était en effet à ses côtés. Il était pourtant contre cette opération comme il l'a confié sur ses réseaux : "Feliccia fait un BBL, je ne sais pas pourquoi elle le fait. Je ne suis pas trop pour tout ça." L'ancien fiancé de Milla Jasmine n'est pas contre les chirurgies réparatrices, "mais pas pour que ça devienne une addiction". D'autant plus que pour lui, sa chère et tendre est déjà parfaite. "Donc, là on va dire que je la laisse faire son BBL, mais pour le reste ce sera niet vraiment", a-t-il conclu.

Quoi qu'il en dise, Feliccia ne regrette en aucun cas d'être de nouveau passée sur le billard. "Je suis choquée du résultat. Je n'ai jamais vu un résultat aussi beau de ma vie entière", a-t-elle précisé. Dès qu'elle le pourra, la jeune femme devrait dévoiler son nouveau corps à ses abonnés.