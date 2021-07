Feliccia et Mujdat de nouveau en couple : les vidéos qui ne trompent pas !

Ils sont toujours ensemble ! Mujdat et Feliccia se seraient laissés une deuxième chance. Comme le dévoilent les vidéos qu'ils ont partagé, lundi 5 juillet sur Instagram, les anciens candidats de télé-réalité forment toujours un couple. Après avoir affirmé leur rupture définitive en mars dernier, Mujdat Saglam et Feliccia Gül Taskiran se seraient retrouvés ! Pour de bon cette fois-ci ?

En effet, les tourtereaux, qui se sont rencontrés lors du tournage d'Objectif Reste du Monde, n'en n'étaient pas à leur première séparation... "Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation (...) Nous sommes en bons termes, comme des adultes qui se respectent mutuellement", avait expliqué l'influenceur à l'époque. Feliccia parlait, elle, d'un "break" observé par le couple après des moments compliqués.

Mais tout cela appartient désormais au passé ! Effectivement, l'ex-compagnon de Milla Jasmine a partagé, via sa story Instagram, une vidéo qui ne laisse pas de place au doute. On peut voir le jeune homme de 34 ans, qui fixe l'horizon, poser avec la belle brune à ses côtés. Elle est habillée d'une abaya et d'un voile noir et lui porte une tenue traditionnelle arabe blanche. Se sont-ils retrouvés à Dubaï, lieu de résidence de Mujdat ?

Feliccia et Mujdat : réellement de nouveau en couple ?

De son côté, l'ancienne candidate des Princes et Princesses de l'amour a également dévoilé une vidéo courte, cette fois encore, très explicite ! La jeune femme et son compagne sont bras dessus bras dessous dans la piscine et s'enlacent tendrement. L'ancien compagnon de Milla Jasmine a d'ailleurs partagé, à son tour, ce moment capturé, dans sa story. Dans ces deux vidéos, le couple est très proche et tactile...

Une manière originale d'expliquer leur situation amoureuse à leurs fans.