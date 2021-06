Feliccia (Les Princes) hospitalisée et très affaiblie : l'ex-compagne de Mujdat Saglam au plus mal...

Dimanche 27 juin 2021, Feliccia a inquiété ses followers sur les réseaux sociaux. La belle brune, connue pour son histoire d'amour avec Mujdat Saglam, l'ex-compagnon de Milla Jasmine, s'est affichée au plus mal sur son lit d'hôpital. Alors que les rumeurs à propos des raisons de son hospitalisation se multipliaient, elle a pris la parole lundi 28 juin 2021.

"Ne vous en faites pas. Je reçois beaucoup de messages, vous êtes trop chou. Tout se passe bien grâce à Dieu", lance-t-elle d'abord, rassurante. Et d'expliquer pourquoi elle s'est retrouvée à l'hôpital : "J'ai juste fait une chute de tension." Alors qu'elle donne des nouvelles à ses abonnés, Feliccia semble très fatiguée. "J'ai les yeux qui se ferment quand je vous parle parce qu'ils sont en train de me mettre quelque chose dans le sang, c'est en train de me shooter de ouf, indique-t-elle. Je me sens très très faible, je dois passer la nuit ici." Enfin, la belle précise qu'elle sera de retour chez elle ce mardi 29 juin au matin, si son état lui permet.

Rappelons que Feliccia s'est illustrée dans Les Princes et princesses de l'amour sur W9 en 2021, avant d'intégrer le casting de l'émission Objectif : Reste du monde, la même année et toujours sur la même chaîne. Durant ses participations à ces émissions de télé-réalité, elle a surtout marqué les téléspectateurs par son histoire d'amour avec Mujdat Saglam. Le couple s'est séparé et retrouvé à plusieurs reprises avant une rupture définitive en mars dernier.

La particularité de la belle brune, c'est qu'à son arrivée sur le petit écran, les internautes ont été bluffé par... sa ressemblance frappante avec Milla Jasmine, l'ex-compagne de Mujdat Saglam. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les deux jeunes femmes se sont déjà balancé des piques.

Mais ces derniers jours, Feliccia a bien mieux à faire : s'occuper de sa santé... Nous lui souhaitons un bon rétablissement.