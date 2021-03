Mujdat Saglam séparé de Feliccia - Elle regrette et reconnaît ses torts : "J'ai abandonné notre foyer"

Voilà déjà plusieurs semaines que rien ne va plus entre Mujdat Saglam et sa chérie Feliccia Gül Taskiran. Quelques mois après leur coup de foudre sur le tournage des Princes et des Princesses de l'amour (W9), les deux candidats ont décidé de se séparer. Ou plutôt, c'est la jolie brune de 21 ans qui a mis un terme à leur relation.

Si elle avait déjà évoqué leurs nombreuses disputes depuis leur emménagement ensemble à Los Angeles, Feliccia a désormais admis qu'elle était la raison pour laquelle leur couple avait volé en éclats. "J'ai quitté Mujdat. Je ne suis plus avec lui parce que j'ai abandonné notre foyer. Pourquoi ? À cause de disputes. Je me suis comportée comme une enfant... Le jour de la Saint-Valentin, on s'est disputé pour des choses personnelles. Ça s'est mal passé, ça a un peu éclaté de partout, du coup je n'ai pas voulu écouter... J'ai fait l'erreur de ma vie. Je regrette énormément. Je suis très mal... Ça faisait déjà depuis un mois qu'on était en froid. On se disputait beaucoup par ma faute, je m'embrouillais pour un rien... Aujourd'hui, je regrette tout ce que j'ai fait. Après je ne regrette jamais de l'avoir aimé parce que j'ai été quelqu'un de loyal et sincère... Un jour, je suis partie et Mujdat n'a pas supporté ça", a-t-elle confié sur Snapchat.

Les internautes avaient bien compris que le vent avait tourné pour Mujdat et Feliccia lorsqu'ils ont cessé d'apparaître ensemble sur les réseaux sociaux. Face aux nombreuses questions de ses fans, le sosie non officiel de Milla Jasmine, s'était confié une première fois sur Instagram le 24 février. "En ce moment, c'est compliqué comme vous avez pu tous le voir. Mais cela n'empêche pas que ce soit un sujet personnel et qu'on parlera quand on l'aura décidé. Pour toutes vos questions : Mujdat et moi sommes en break", Feliccia avait-elle déclaré.

Quelques jours plus tard, Mujdat avait annoncé leur rupture en adressant des doux mots à l'égard de son ex : "C'est avec le coeur lourd que j'écris ces quelques lignes, Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation, les raisons sont purement personnelles. (...) Nous sommes en bons termes, comme des adultes qui se respectent mutuellement. Feliccia est la meilleure personne à être entrée dans ma vie ces dernières années, c'est pourquoi je lui souhaite tout le bonheur du monde du fond du coeur car elle le mérite."