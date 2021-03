Miujdat Saglam et Feliccia séparés : la raison de leur rupture enfin dévoilée

Mujdat Saglam semblait avoir trouvé son âme soeur en la personne de Feliccia. Dès leur rencontre en 2020, lors du tournage des Princes de l'amour (W9), le candidat de 33 ans avait eu un coup de foudre. Même s'il avait poursuivi l'aventure et accueilli d'autres prétendantes, il était évident qu'il la terminerait avec la brune de 21 ans. Malheureusement, leur romance a pris fin et son ex-compagne a expliqué pour quelle raison en story Instagram, le 4 mars 2021.

Mujdat et Feliccia ne s'étaient pas quittés depuis la fin du tournage des Princes. Ils avaient même emménagé ensemble à Los Angeles et parlaient déjà d'avenir. Mais les tensions ont eu raison du couple comme l'a confié la jeune femme lors d'une session de questions/réponses sur Instagram. "On s'est séparés parce que ça n'allait plus. On ne se comprenait plus et il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, ce qui nous rendait nerveux et tristes. On ne pouvait pas continuer comme ça", a-t-elle écrit.

Malgré leur rupture, Feliccia ne compte pas cracher du venin sur son ex. Au contraire, elle a expliqué que sa relation avec Mujdat lui avait fait du bien car elle se sentait profondément aimée. Ce n'était malheureusement pas suffisant pour sauver leur histoire d'amour.

Fin février, les internautes se doutaient qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les ex-candidats des Princes. Tous deux n'apparaissaient plus ensemble sur les réseaux sociaux. Face aux nombreuses questions de ses fans, elle s'était donc exprimée le 24 février sur Instagram. "En ce moment, c'est compliqué comme vous avez pu tous le voir. Mais cela n'empêche pas que ce soit un sujet personnel et qu'on parlera quand on l'aura décidé. Pour toutes vos questions : Mujdat et moi sommes en break", avait-elle expliqué.

Quelques jours plus tard, l'ex de Milla Jasmine révélaient que leur idylle était bel et bien terminée : "Bonjour à tous, c'est avec le coeur lourd que j'écris ces quelques lignes, Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation, les raisons sont purement personnelles. (...) Nous sommes en bons termes, comme des adultes qui se respectent mutuellement. Feliccia est la meilleure personne à être entrée dans ma vie ces dernières années, c'est pourquoi je lui souhaite tout le bonheur du monde du fond du coeur car elle le mérite."