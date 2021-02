Mujdat Saglam : "Le coeur lourd", il confirme sa rupture avec Feliccia

Vous pensiez que Mujdat Saglam et Feliccia étaient amoureux, fous l'un de l'autre et quasiment prêts à fonder une famille dans leur propriété de Los Angeles ? Point du tout. Les candidats de l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour ont mis brutalement un terme à leur relation.

Alors, les vieux démons de Mujdat ont-ils eu raison de lui ? A-t-il caché une double vie à sa compagne ? S'est-il marié à une autre femme dans le dos de sa chérie (comme son ex Milla Jasmine en avait fait les frais il y a quelques années) ? Pour le moment, Feliccia et Mujdat sont restés très flous sur les motifs de leur séparation. Récemment, la jolie brune d'origine Turque avait annoncé sur les réseaux sociaux être en "pause" avec Mujdat en écrivant sur Instagram : "En ce moment, c'est compliqué comme vous avez pu tous le voir. Mais cela n'empêche pas que ce soit un sujet personnel et qu'on parlera quand on l'aura décidé. Pour toutes vos questions : Mujdat et moi sommes en break."

Les raisons sont purement personnelles

De son côté, Mujdat a confirmé sa rupture avec Feliccia en story Instagram. Celui-ci n'est donc pas en "pause" mais bel et bien célibataire. Bien sûr, le candidat a mis les formes pour ne pas froisser son ex-compagne. "Bonjour à tous, c'est avec le coeur lourd que j'écris ces quelques lignes, Feliccia et moi avons décidé de mettre un terme à notre relation, les raisons sont purement personnelles. (...) Nous sommes en bons termes, comme des adultes qui se respectent mutuellement. Feliccia est la meilleure personne à être entrée dans ma vie ces dernières années, c'est pourquoi je lui souhaite tout le bonheur du monde du fond du coeur car elle le mérite."

Les ex ont d'ailleurs supprimé toutes les photos où ils apparaissaient ensemble sur leurs comptes Instagram respectifs. Une rupture à la vitesse de l'éclair. Partie en Turquie depuis sa séparation avec Mujdat, Feliccia pourrait s'installer à Paris comme elle l'a dévoilé sur les réseaux sociaux. Visiblement à la recherche d'un logement dans la capitale française, elle a récemment demandé un "bon plan appartement à Paris" à ses abonnés en story Instagram. Un moyen radical de tourner la page avec Mujdat, désormais installé aux États-Unis.