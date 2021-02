Mujdat Saglam et Feliccia séparés ? La candidate des Princes s'exprime enfin

Le couple Mujdat/Feliccia connaît une période compliquée. En story Instagram, la jeune femme de 21 ans a fait une révélation, le 24 février 2021.

A la suite de sa rupture avec Milla Jasmine, Mujdat a participé à la dernière saison des Princes de l'amour (W9). Si pendant un temps, il a préféré sa prétendante Lilia, il a oublié toutes les femmes dès lors qu'il a croisé le regard de Feliccia. Très vite, les deux candidats se sont rapprochés et, sans surprise, ils ont terminé l'aventure ensemble. Leur idylle a duré au-delà du tournage. Les deux candidats ne se sont pas quittés et se sont installés à Los Angeles. Mais depuis peu, il y a de l'eau dans le gaz.

Sur leurs stories, Mujdat et Felicia n'apparaissent plus ensemble. Et c'est sans le brun de 33 ans qu'elle s'est envolée par la Turquie afin de se faire poser des facettes. Les internautes se sont donc demandés s'ils avaient rompu et n'ont pas manqué de poser la question quand la brunette a organisé une session de questions/réponses sur Instagram, le 23 février. Voyant qu'elle essayait de ne pas répondre, des abonnés se sont agacés. "Je n'ai juste pas envie d'aborder le sujet. En ce moment, c'est compliqué comme vous avez pu tous le voir. Mais cela n'empêche pas que ce soit un sujet personnel et qu'on parlera quand on l'aura décidé", s'est donc justifiée Feliccia.

Le lendemain, Feliccia a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'un blogueur avait levé le voile sur la situation. "Pour toutes vos questions : Mujdat et moi sommes en break comme l'a dit Wassim TV. J'ai vu que ça a déjà été dévoilé sans avoir ma parole mais parfait, tout est dit", a-t-elle donc écrit le lendemain. Pour l'heure, Mujdat n'a pas encore réagi à ces révélations.