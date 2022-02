Félix Bossuet : L'enfant star de Belle et Sébastien a beaucoup changé !

Craquant petit garçon dans les films Belle et Sébastien (2013), Belle et Sébastien : l'aventure continue (2015) et Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre (2017), Félix Bossuet s'est fait connaître par le grand public alors qu'il venait de souffler sa 7e bougie. Désormais âgé de 16 ans, le jeune homme s'est depuis illustré sur le petit écran dans la série Capitaine Marleau avec Corinne Masiero mais aussi dans le film Chocolat de Roschdy Zem au côté d'Omar Sy en 2016. Il également joué avec la chanteuse Jenifer dans le téléfilm Traqués diffusé sur TF1 en 2018 mais aussi avec Vincent Cassel, Emmanuel Bercot et Maïwenn dans le film Mon roi et dans le film Eternité avec Audrey Tautou et Bérénice Bejot.

Sur son compte Instagram, on peut découvrir que le jeune homme a bien grandi. Apparemment passionné de skateboard et de toutes sortes de sport de glisse, il partage régulièrement des photographies et vidéos sur une planche de skate ou même à vélo. Jeune adolescent, il a désormais adopté une chevelure plus longue et dégage souvent son visage avec un chignon haut. Adepte de musique, le jeune garçon apparait également sur Facebook en train de jouer de l'accordéon et du ukulélé, instruments qu'il semble fortement apprécier.