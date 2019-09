Fergie et Josh Duhamel : Leur demande de divorce rejetée par la justice ?

Séparés depuis deux ans, Fergie (44 ans) et Josh Duhamel (46 ans) ne semblent pas pressés de finaliser leur divorce. A tel point que le magazine People révèle que leur demande de divorce risque même d'être rejetée s'ils ne fournissent pas les documents judiciaires nécessaires avant le 16 octobre 2019.

En septembre 2017, après huit ans de mariage, le couple, qui a eu un fils, Axl, avait annoncé officiellement sa rupture via un communiqué de presse : "Avec un amour et un respect absolus, nous avons décidé de nous séparer en couple plus tôt cette année", ont déclaré les deux. "Afin de donner à notre famille la meilleure chance de s'ajuster, nous voulions que cela reste une affaire privée avant de la partager avec le public." Pourtant deux ans plus tard, la procédure de divorce n'est toujours pas terminée. Alors, ce retard serait-il le signe d'un revirement du côté des deux intéressés, qui sont encore mari et femme aux yeux de la loi ?

Nous nous sommes vraiment séparés

En décembre 2018, Josh Duhamel avait déclaré au sujet de Fergie dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard : "Fergie et moi avons eu une excellente relation. J'aime cette fille et je l'aimerai toujours. Malheureusement, ça n'a pas marché entre nous. Mais je la soutiendrai toujours, elle est la mère de mon bébé." Après leur rencontre en 2004, le couple s'était fiancé en 2007 avant de se marier en 2009. En 2018, Fergie avait également parlé de sa co-parentalité avec Josh sur ET :"Nous nous sommes vraiment séparés. Nous sommes une famille et nous nous aimons tous. Josh est un très bon papa pour Axl."

Le couple a célébré l'anniversaire de son fils le 30 août 2019. Axl a célébré ses 6 ans lors d'une grande fête en Californie du Sud sur le thème d'une île paradisiaque : "L'île d'Axl." Chemises hawaïennes, cocktails (sans alcool), palmiers et vahinés... Une fête de rêve dont l'ex-membre des Black Eyed Peas a partagé des images sur son compte Instagram en commentant : "Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, Axl."