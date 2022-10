Fête des vendanges de Montmartre : retour sur la coupe du raisin avec le parrain François Vincentelli

La Fête des vendanges faisait son grand retour sur la butte Montmartre à Paris du 5 au 9 octobre 2020, pour une 89e édition au programme festif et gourmand et notamment placée sous le signe de l'égalité. Plus de 500 000 visiteurs et visiteuses étaient attendus pour cet événement, a rapporté le site officiel de la Mairie de Paris, en ajoutant qu'il s'agit du "troisième événement parisien le plus fréquenté après Nuit Blanche et Paris Plages".

Un rendez-vous très attendu donc, et qui n'a pas déçu. Entre concerts, spectacles, parcours du goût avec ses ventes et dégustations de produits artisanaux et du terroir, bal, pique-nique, exposition, fanfare, grand défilé, et même une course de running... Il y'avait de quoi faire pour cette édition 2022. La coupe du raisin était bien entendu le moment le plus important de cet événement. Elle s'est effectuée en compagnie "des jardiniers de la Ville de Paris, aidés par les bénévoles du Comité des Fêtes et d'Actions Sociales de Montmartre", le tout "en présence du Maire du 18e arrondissement Eric Lejoindre" ,pouvait-on lire dans un communiqué.

Un rêve d'enfant

À noter que la Fête des vendanges 2022 était parrainée par deux acteurs : Marie Philomène Nga et François Vincentelli. Ce dernier, qui devenait papa d'une petite Colette en décembre 2021, n'a jamais caché son "émerveillement devant Montmartre". Un quartier qu'il décrit comme "la combinaison parfaite entre une métropole bouillonnante et le romantisme d'un village perdu au fin fond d'un conte, ou les fées et les démons pourraient y vivre en parfaite harmonie".

Sans oublier qu'il est, depuis 2015, "propriétaire avec quelques amis d'une parcelle de vignes à Saumur". Ils y produisent "un petit vin gourmand du nom de 'Kayenn'", ce qui explique tout naturellement son parrainage pour cet événement. Être invité aux vendanges de Montmartre, c'est donc "un honneur et un rêve d'enfant qui se réalise" pour lui. Et une très belle soirée.