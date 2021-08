Fetty Wap et la mort de sa fille de 4 ans : la cause finalement révélée

La mort de la fille de Fetty Wap a suscité une vive émotion. La cause de cette tragique disparition est désormais connue. Lauren souffrait d'une maladie cardiaque.

L'info est signée TMZ ! Le site américain a publié le certificat de décès de la petite Lauren. La fille du rappeur Fetty Wap (de son vrai nom Willie Junior Maxwell II) est morte dans son sommeil, le 24 juin dernier, à son domicile à Riverdale, dans l'État de Géorgie. Lauren a succombé à une arythmie cardiaque, dont elle souffrait depuis la naissance.

Le 3 août dernier, le célèbre auteur des tubes Trap Queen et My Way a rendu un touchant hommage à sa fille décédée et reçu le soutien de plusieurs milliers d'internautes. Sur Instagram, il a publié une photo de la petite et commenté : "Hey mini moi (Ma jumelle)... 'Je t'aime d'ici jusqu'à la lune, pour toujours, meilleure amie'".

La nouvelle du décès de Lauren a été révélée par l'ex-compagne de Fetty Wap, Turquoise Miami (de son vrai nom Lisa Pembroke). "Voici ma princesse sirène Verseau, géniale, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue. Si vous tombez sur ce poste, commentez et dites 'Je t'aime Lauren', parce qu'on dit que les âmes peuvent sentir votre amour. #ReposeEnPaix", a écrit la maman endeuillée, toujours sur Instagram.

Lauren était le cinquième des six enfants de Fetty Wap. L'artiste en a quatre autres plus âgés et un plus jeune, nés de précédentes relations. Aydin, Zaviera, Khari, Amani et Zy sont respectivement âgés de 10, 6, 5, 5 et 3 ans.