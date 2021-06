Finale de Koh-Lanta 2021 : Maxine, Candice, Vincent... Les aventuriers avant/après

Le 5 juin 2021 avait lieu la grande finale de Koh-Lanta, les armes secrètes en direct sur TF1. C'est finalement Maxine qui a décroché la grande victoire après s'être surpassée lors de la mythique épreuve des poteaux, puis à l'issue de l'ultime vote du jury final, formé par Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Flavio, Magali, Arnaud, Laure et Jonathan.

Pour l'occasion, les aventuriers de la saison se sont retrouvés en plateau avec Denis Brogniart. Ils ont alors troqué leurs habits de survie pour des tenues toutes plus élégantes les unes que les autres. Les garçons ont pour la plupart opté pour une belle chemise comme Jonathan, Frédéric, Aurélien, Hervé et Gabin. Arnaud a apporté un peu de soleil en débarquant vêtu d'une chemise fleurie. Flavio et Vincent ont quant à eux préféré un costume de couleur, bordeaux pour le premier et jaune pastel pour le second. Enfin, les deux grands copains Mathieu et Thomas ont joué la carte de la décontraction en arborant de simples tee-shirts (voir diaporama).

De leur côté, les filles ont fait honneur au printemps avec des robes légères et fleuries. Ce fut notamment le cas de la grande gagnante Maxine, mais aussi de Candice. Magali et Laure sont arrivées dans des robes glamour, davantage de soirée, quand Marie a misé sur une combinaison mauve avec motifs. Myriam et Laëtitia ont quant à elles choisi des pantalons. Tout comme Lucie. La finaliste, qui a perdu en ne récoltant que quatre voix contre neuf, s'est toutefois démarquée avec du rouge et un crop top noir.