Finale de Koh-Lanta : Olga en transparence, Setha en robe traditionnelle... Les téléspectateurs sous le charme

Durant plus d'un mois, les aventuriers de Koh-Lanta, Le Totem maudit tentent tant bien que mal d'aller au bout de l'aventure. Les conditions de survie sont rudimentaires : ils n'ont que très peu de nourriture et ne peuvent prétendre à un semblant d'hygiène. Une fois le tournage terminé, les apprentis Robinson retrouvent cette sensation d'être rassasié, mais aussi ce confort qui leur a tant manqué. Sur le plateau de TF1, face à Denis Brogniart, les looks dénotent avec l'apparence que les téléspectateurs leur connaissaient.

Tirés à quatre épingles, les 24 aventuriers du casting ayant fait le déplacement à Paris s'affichent tous plus beaux les uns que les autres. Exit les t-shirt troués qui ont viré au gris au cours de l'aventure, les cheveux pleins de sable et de noeuds, les joues creusées par la faim... Désormais, ils se dévoilent pimpés ! Costumes élégants pour messieurs, jolies coiffures et robes chic et glamour pour les aventurières. C'est ainsi que Setha s'affiche divine en robe traditionnelle asiatique dans les tons roses. Olga se la joue sexy en transparence et maille, Samira affiche une nouvelle coupe courte et a troqué son brun pour son blond ! Géraldine fait de son côté l'unanimité auprès des internautes, tous conquis. Rayonnante, elle a opté pour une jolie robe fleurie.