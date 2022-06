Koh-Lanta : Toilettes, douche, sexualité... Tout sur l'hygiène des candidats

Les règles de Koh-Lanta sont simples. Une vingtaine d'aventuriers se retrouve sur une île déserte avec le strict minimum pour survivre. Les plus chanceux ont une portion de riz pour tenir plus d'un mois, d'autres doivent se contenter de ce qu'ils réussissent à dénicher sur place, du poisson pêché à la canne à sucre trouvée en forêt en passant par les mets gagnés lors de conforts. Seule denrée à volonté : l'eau. En parallèle, les apprentis Robinson ont pour mission de s'occuper du camp dans lequel ils vivent, mais aussi de se tenir prêts pour s'affronter entre eux lors d'épreuves mêlant capacités physique et mentales. Le tout sans hygiène, évidemment !

Hygiène corporelle avec les moyens du bord

Pas de douche, sauf pour ceux ressortis victorieux d'un jeu de confort à un certain stade du jeu. Alors, pour se "rincer", les aventuriers plongent dans l'eau salée de la mer. Il va de soi que shampoing, savon et autres produits d'hygiène sont proscrits. Dans leur sac à dos, ils n'emportent que le minimum, à savoir un maillot de bain, des sous-vêtements, deux paires de chaussettes, deux hauts, un sweat, un short et une casquette. La brosse a dent ne fait pas partie du voyage. Mais certains ont leur petite astuce et parviennent à garder les dents propres grâce à un bâton et de la cendre. "Cela a un goût affreux", indiquait Brice (Koh-Lanta, Les 4 Terres) au Parisien.

Des toilettes de fortune, un PQ naturel

Les aventuriers dorment dans des cabanes fabriquées par eux-mêmes. Alors, inutile de préciser que ce camp ne contient pas de toilettes. La plupart du temps, ils désignent tous ensemble un endroit qui deviendra celui où ils font leurs besoins. Et après ? Certains s'essuient avec des feuilles de cocotiers, d'autres se lavent avec l'eau... de la mer ! Auprès de Télé Loisirs, le producteur Julien Magne avait alerté sur le fait que sans concertation préalable quant à l'installation de WC de fortune, "très rapidement, chacun marche dans ce que l'autre a fait".

La libido à 0

Souvent, sur les images nocturnes, les aventuriers dorment les uns contre les autres. Et certains internautes envisagent chaque année des rapprochement physiques entre eux, allant jusqu'à imaginer une attirance et même des rapports sexuels. En réalité, il n'en est rien. "Dans l'aventure il n'y a plus de beau ou de moche. A aucun moment, je me suis dit elle est pas mal. Notre seul but, c'était de tenir debout, expliquait Brice. Il n'y a même plus de distinction garçons-filles. Entre mecs, on se disait 'Toi aussi ça marche plus ?' La libido est à des années lumière pendant 35 jours. Cela m'a surpris. Mais quand on remange, tout va bien."

En bref, "si on a peur de l'hygiène, il ne faut pas faire Koh-Lanta", résumait Théotime, vu en 2017 dans l'édition Fidji.