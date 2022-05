Fiona Gélin ex-alcoolique : le coup de pression de son jeune compagnon pour qu'elle arrête

Le 22 mai 2022, Fiona Gélin fêtera son passage dans la soixantaine. Avec une petite coupe de champagne pour l'occasion ? Pas sûr ! Ex-alcoolique, la comédienne semble désormais débarrassée de ses démons. Et c'est un homme qui a réussi à l'aider dans ce combat : ChardRy, son jeune amoureux.

Interrogée par Gala, pour faire la promotion du spectacle A mon père - qu'elle jouera au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet 2022 -, Fiona Gélin a accepté de revenir sur ses problèmes d'alcool, aujourd'hui derrière elle. "Si je regrette une chose dans ma vie, c'est d'avoir touché à la drogue et à l'alcool. J'ai dû aller plusieurs fois en hôpital psychiatrique pour me soigner. Du coup, j'ai servi de contre-exemple à mon fils de 33 ans, Milan. Il est complètement clean, tant mieux", dit-elle. Elle est également grand-mère, d'une petite Giulia âgée de 10 ans. Et la comédienne, qui a vécu une descente aux enfers et a de gros problèmes d'argent, d'expliquer que c'est son compagnon qui a tout changé dans sa vie. "Il est mon garde-fou, le premier homme de ma vie à me raisonner, m'apaiser", dit-elle.

ChardRy, de son vrai nom Richard Bauduin, a rencontré Fiona Gélin en août 2020 à Saint-Tropez. Entre cet homme, de 21 ans son cadet, et la comédienne, l'histoire d'amitié s'est transformée en histoire d'amour. "A ce stade, je savais tout d'elle, y compris qu'elle avait un problème avec l'alcool. Un de mes meilleurs amis en est mort, je ne voulais pas revivre ça. Je lui ai mis le marché en main, je voulais bien m'engager si elle arrêtait de boire", détaille-t-il dans Gala. Un coup de pression qui semble avoir fonctionné.

Cette relation passionnelle va aussi devenir professionnelle ! En effet, lors du spectacle qu'elle jouera cet été à Avignon, Fiona Gélin sera accompagnée de son chéri sur scène. La comédienne interprétera des textes de son père Daniel Gélin sur des mélodies jouées à la guitare par ChardRy. "Je suis morte de trac", ne cache pas la star. Mais nul doute qu'à deux, ils sauront se donner du courage.