Flavie Flament choquée par des images d'elle : "Le coup de vieux !"

La semaine dernière, les fans de la première heure de Stars à domicile renouaient avec leur programme favori. L'émission faisait son grand retour vingt ans après sa toute première diffusion sur TF1. A son bord, Flavie Flament, emblématique animatrice du show, invitée sur le plateau de C à Vous ce jeudi 24 février pour promouvoir le second numéro de cette édition 2022 attendu ce vendredi 25. Pour souffler cette bougie, Anne-Elisabeth Lemoine a proposé de revoir en images les premières secondes de Stars à domicile, diffusées le 3 février 2001 devant la salle de l'Olympia à Paris. Une surprise inattendue pour Flavie Flament qui, à l'image de certains fans surpris par leurs idoles, a pris une sacrée claque : "Le coup de vieux ! C'était il y a vingt ans, je ne me souvenais même pas de ces images-là par exemple". En se découvrant avec vingt ans de moins, Flavie Flament n'en est pas revenue : "Quelle jeune fille, quelle pauvre fille ! Et en même temps, magnifique, je ne sais pas. Ce sont des images d'une autre époque".

En tentant de remonter le moral de son invitée, Anne-Elisabeth Lemoine a précisé que Stars à domicile était "une émission qui n'a pas pris une ride". Manque de pot, cette petite phrase n'a pas eu l'effet escompté : "L'émission, non !" a plaisanté Flavie Flament. Malgré ce retour en arrière visiblement difficile, l'ex-femme de Benjamin Castaldi est la plus heureuse. D'autant que les stars d'aujourd'hui sont celles qui, il y a vingt ans, étaient devant leurs écrans, des étoiles plein les yeux, rêvant elles aussi de voir un jour débarquer leur chanteur favori chez elles, comme Angèle. D'ailleurs, sans l'artiste belge, le grand come-back de Stars à domicile n'aurait peut-être jamais eu lieu.

Durant les confinements, conséquences de la crise de la Covid-19, Angèle "regardait en boucle des séquences cultes" de l'émission qui lui avait donné envie de voir revenir le programme : "Angèle avait posté des stories en disant 'mais moi je veux revoir cette émission Stars à domicile', a indiqué Flavie Flament. Ça a fait son chemin je pense dans la tête d'un diffuseur. il se trouve que ce sont les 20 ans aussi de l'émission. On s'est retrouvés sur cette invitation. J'ai dit oui tout de suite ! C'est super et ça nous fait du bien dans cette actualité terrible." Une belle émission pour sourire à (f)la vie !