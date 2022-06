Flo Delavega, papa de Santi : rare photos de son fils, à visage découvert !

Être père est une source de bonheur pour Florian Delavega, comme il l'indique en légende dans un texte des plus touchants : "Devenir père est le plus grand défi que j'ai rencontré jusqu'ici. [...] Être parent me met plus que jamais devant mes croyances, mes peurs, mes propres limites..." Selon ses dires, son fils est même devenu son "maître spirituel" : "Santi me pousse et m'enseigne depuis sa naissance à découvrir et assumer qui je suis. Comme si c'était ça mon rôle, lui montrer qui je suis réellement, ne plus me cacher, prendre ma place dans ce monde et ainsi l'inviter à faire de même."

Sa place à lui, Flo Delavega a commencé à la retrouver en annonçant sa volonté de mettre fin à l'aventure Fréro Delavega. Une déception pour les nombreux fans et son compatriote Jérémy Frérot, mais un soulagement pour lui d'après ses dires dans l'émission Bel & Bien l'année dernière : "La période Fréro Delavega, j'étais très exposé, je ne vivais pas dans la nature donc c'était extrême. [...] Et c'est vrai qu'à chaque fois, je sentais cet appel de vouloir être en forêt, de vouloir être seul, d'être au calme, de méditer, de pouvoir respirer... Toutes ces choses que je n'avais pas le temps de faire." Flo a finalement réussi à bien se rattraper. Mieux vaut tard que jamais !