Florian Delavega : Reclus dans la forêt avec sa chérie et son fils, a-t-il des nouvelles de Jérémy Frérot ?

Voilà bien longtemps que nous n'avions plus de ses nouvelles. Et pour cause. Après la dernière tournée du groupe Fréro Delavega, Florian Garcia - dit Flo Delavega - est parti se réfugier loin du bruit et de la foule. En 2017, le jeune homme s'est installé au coeur des Landes, dans la forêt, dans un domaine de six hectares avec sa compagne. Quelques mois plus tard, le couple accueille un fils, Santi. C'est justement dans cette demeure de vie autonome, sans raccordement à l'eau ni à l'électricité, que les caméramans de l'émission 50' Inside ont retrouvé l'artiste.

"On était à droite à gauche en tournée, et puis j'avais besoin de me reconnecter à moi, explique Florian Delavega dans l'épisode diffusé le 3 avril 2021 sur TF1. J'avais la sensation qu'il fallait que je sois extrêmement seul, d'un coup. En tout cas, j'étais avec ma chérie, mais je voulais être isolé." Avec un sourire extra-large, l'ancienne star de l'émission The Voice a dévoilé cette vie nouvelle, qu'il passe avec sa partenaire, la chanteuse argentine Natalia Doco, et leur fils bilingue de 3 ans, Santi. "Nous avions passé une annonce : cherchons maison autonome avec une rivière et une forêt, racontait-il déjà dans les colonnes du Parisien. Nous avons vendu notre appart' à Paris et nous sommes installés ici en juin 2017, juste après le dernier concert des Fréro."

On se donne des nouvelles comme des vieux copains

Aujourd'hui, Florian Delavega a la guitare qui le démange. Il a sorti son premier album solo, Rêveur Forever, le 5 mars dernier et espère monter un festival de musique en pleine nature, sur une scène qu'il semble avoir construit de ses mains à côté de son habitation. Son ancien acolyte, Jérémy Frérot, vit d'ailleurs non loin de lui avec Laure Manaudou. Mais le binôme ne semble pas se réunir si souvent pour se taper un boeuf musical. "On ne se voit plus beaucoup, confirme le jeune papa. Chacun a un petit peu sa vie, même si on est sur la même côte. On est quand même à plus d'une heure, une heure et demi. Je suis assez solitaire. A part être avec ma chéri et Santi, je passe du temps avec très peu de gens. J'ai toujours été comme ça. On fait chacun nos routes. On se donne des nouvelles comme des vieux copains..."