Flo Delavega : Son geste fou réalisé par amour pour Natalia Doco

Le mardi 9 février 2021, Flo Delavega a répondu aux questions de l'interview LOVE de Chérie FM. Le chanteur français s'est ainsi confié sur son intimité. Il a notamment révélé comment il avait rencontré sa compagne, Natalia Doco, avec qui il est en couple depuis près de dix ans. Questionné sur ce qu'il avait fait de plus fou par amour, l'artiste de 33 ans a expliqué avoir conduit plus de 1000 kilomètres pour la retrouver, sur un coup de tête.

"J'ai fait des choses folles ! Ma chérie, je l'ai rencontrée à Paris en 2011/2012 et elle passait trois jours par Paris, après elle allait à Barcelone. À l'époque, je dis à Jerem : 'Je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie, viens on va à Barcelone'. Moi j'étais prof d'E.P.S, j'avais une Clio. On a traversé la France et on est allés à Barcelone. J'avais aucun contact, je savais pas où elle était. Mais on a marché sur les grandes places et on s'est recroisés. C'était beau. C'est un truc de ouf !", a raconté Flo Delavega sur les ondes de Chérie FM.

Après une scène de retrouvailles digne d'une comédie romantique, l'artiste est devenu papa d'un petit garçon prénommé Santi (3 ans), qu'il recrute d'ailleurs pour fabriquer des cadeaux à sa compagne. "Le cadeau de Saint-Valentin, le dernier que j'ai fait - même si on se fait pas beaucoup de cadeaux de ce genre - avec mon fils on était partis dans la forêt pour lui faire un petit bouquet de fleurs sauvages", a décrit l'ancien membre des Fréro Delavega.

Interrogé sur son plus gros râteau, Flo Delavega a expliqué qu'il n'a jamais connu de refus, puisqu'il n'allait "jamais vers les filles". "J'ai toujours été un énorme timide donc au final j'ai pas pris de râteau. Du coup très peu venaient parce que si on attend, on attend ! J'étais hyper timide, j'avais vraiment très peur", s'est-il souvenu. Une timidité aujourd'hui laissée de côté au profit de la scène.