Flo (Mariés au premier regard 3) en couple : il présente sa petite amie

Florian, candidat de Mariés au premier regard 3 (M6), a finalement eu le droit à un happy end. Lors de son aventure, il a rencontré Nolwenn, une chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans avec laquelle il était compatible à 83%. Tous deux ont accepté de se marier, mais très vite, le commercial de 37 ans s'était montré distant. Finalement, la candidate avait pris la décision de divorcer. Depuis, il a retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie blonde qu'il a officiellement présentée à ses abonnés le 19 septembre 2019 sur Instagram.

S'il n'avait pas dévoilé le visage de sa chère et tendre en juin dernier, quand il avait annoncé avoir retrouvé l'amour, c'est désormais chose faite ! Florian ne souhaite plus cacher celle qui partage aujourd'hui sa vie. Il n'a pas non plus hésité à lui faire une belle déclaration d'amour : "Voici la raison de mon sourire, de mon bien-être. Même si la séance photo était sous le signe de la bonne humeur, notre complicité et notre amour y sont aussi pour beaucoup. Rien n'arrive par hasard, même dans la difficulté, il suffit d'y croire. La vie te met des gens sur la route, il suffit d'une personne, pour tout changer, te rendre la vie plus belle et plus facile. Mon regard sera toujours porté vers l'avenir, sur les choses à accomplir et toujours bienveillant. Je serai ton pilier, ta force, ton sourire, ton amour, ta vie. Merci d'être la personne que tu es, merci de partager mon quotidien. Au final, le plus important n'était pas de se marier au premier regard, mais de s'aimer dès les premiers instants." Seul mystère, le prénom de la jeune femme.