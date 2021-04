Florent et Noël (Pékin Express 2021), une nuit cauchemardesque : "La police est venue"

L'aventure Pékin Express 2021 est terminée pour Florent et Noël. Les collègues catalans ont été éliminés à l'issue de l'épisode du 20 avril. Mais même dans les moments difficiles, ils se sont battus et n'ont rien lâché. Comme les fois où ils ont dû dormir dehors comme l'a évoqué Florent lors de son interview pour Purepeople.

Vous avez passé plusieurs nuits dehors, vous n'avez jamais été embêtés ?

Effectivement on a dormi sept jours d'affilée dehors. Une fois, on a dormi sur une pelouse. Des Turcs faisaient la fête donc entre ça et le froid, on n'arrivait pas à dormir. La police est venue nous voir, ils ont tapé sur nos sacs de couchage avec leurs pieds. Mais quand ils ont vu le logo Pékin Express, ils sont repartis. On a fini par se lever et on s'est rendus à une station service. Et on a attendu toute la nuit le début de la compétition.

Est-ce parce que vous êtes deux hommes selon vous ?

On tombait souvent sur des dames, les maris étaient au travail. Donc je pense que faire venir deux hommes, avec un cameraman, sans que l'époux soit au courant, c'est compliqué. Il y avait aussi la barrière de la langue et le coronavirus qui jouaient.

Cela vous est-il arrivé de ne pas manger ?

Noël arrivait souvent à trouver des endroits pour qu'on mange. Mais on a quand même passé trois nuits sans manger. On prenait des bouteilles d'eau pour se remplir l'estomac. On tenait grâce au mental. Je voulais rendre fier ma femme et mes enfants.

Vous êtes-vous blessé lors de l'aventure ?

Je me suis fait mal quand la voiture a failli me renverser en Grèce. J'étais tombé dans un ravin, dans les orties. Je me suis fait opérer des ligaments croisés des deux genoux et je me suis un peu retordu le genou au moment où je suis tombé. Mais la compétition et l'adrénaline m'a fait tout oublier.

Qu'a changé cette aventure dans votre vie ?

J'ai quitté la fonction publique, je me suis mis en indisponibilité. Si un jour je veux, je peux revenir. C'est comme des congés sans solde. J'ai monté une entreprise de clôture en béton 3D qui s'appelle Clôtures 66. Et à côté de ça, je travaille avec un ami à moi. On fait du béton imprimé et ça s'appelle Nico Décor Constructions. Je ne travaille plus avec Noël donc. Pékin Express m'a donné envie de me lancer et m'a fait comprendre que tout était faisable dans la vie. C'était maintenant ou jamais et ça se passe très bien pour le moment. Je remercie le maire de Port-Barcarès de m'avoir accordé des congés pour participer à cette émission

Aimeriez-vous refaire un Pékin Express ?

J'espère repartir avec Noël à Itinéraire Bis.

