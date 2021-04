Pékin Express 2021, la demi finale : Florent et Noël éliminés , Rose-Marie en larmes après un abandon

L'heure de la demi-finale a déjà sonné ! A la suite de l'élimination de Pierre-Louis et Arnaud, Rose-Marie et Cinzia, Christophe et Claire et Florent et Noël se sont affrontés lors de l'épisode de Pékin Express 2021 diffusé le 20 avril, sur M6. Cette semaine, les binômes devaient remporter trois courses. L'équipe arrivée dernière à chaque étape devait tirer une enveloppe noire qui pouvait être éliminatoire. Mais ce n'est qu'après la troisième course qu'ils allaient découvrir ce qu'elle contenait. Le stress était donc à son comble !

C'est à Usçhisar que la première course a débuté pour les trois binômes encore en compétition. Une amulette de 20 000 euros était en jeu pour la première course. Direction la vallée d'Ilhara, à 76 kilomètres, pour relever leur mission. Une fois arrivés au canyon, les binômes devaient descendre de voiture et trouver deux locaux pour les accompagner afin de les aider à réaliser l'épreuve. Le but ? Marcher jusqu'à la rivière avec un seau percé suspendu à un bout de bois. Il fallait le remplir et revenir en perdant le moins d'eau possible jusqu'à une poulie, puis verser le contenu dans un autre seau. Chacun devait alors se poser devant les piliers reliés par une corde. Il était important de se coordonner pour attraper le seau avec le crochet qui s'y trouvait et le déplacer sur le socle pour libérer l'eau, qui allait alors s'écouler et éteindre une flamme. Une fois éteinte, les participants pouvaient récupérer l'adresse du lieu d'arrivée.

Les collègues catalans étaient les premiers à repartir pour Ankara, à 279 kilomètres. Mais leurs concurrents n'étaient pas loin. Ce sont finalement Rose-Marie et Cinzia qui ont gagné. Elles ont donc eu le plaisir d'avoir une amulette de 20 000 euros. Christophe et Claire étaient les derniers et ont donc hérité d'une enveloppe noire tirée au sort n'était pas éliminatoire.

Des courses sous haute tension, les finalistes enfin connus

Après avoir chacun partagé des moments précieux avec les locaux une fois la nuit tombée, place à la deuxième course le lendemain. En jeu, une amulette de 10 000 euros. Direction le canyon d'Incekaya, à 15 kilomètres, où les attendait une épreuve vertigineuse. Tous devaient remonter la tyrolienne, à 110 mètres de hauteur, à la force de leurs bras et récupérer six sacs au passage. A l'intérieur se trouvaient des puzzles qu'ils devaient reconstituer. Rose-Marie, Florent et Christophe ont été tirés au sort pour faire la tyrolienne. Un moment effrayant pour tous. Après plusieurs minutes d'efforts, l'amie de Cinzia a tout lâché et s'est donc retrouvée au point de départ. En larmes, elle a préféré ne pas repartir, son équipe ne pouvait donc quitter les lieux que quinze minutes après le départ de la dernière équipe. Florent, qui a le vertige, est allé le plus vite possible pour que cela s'arrête. Christophe aussi a réussi, encouragé par sa fille. Ils devaient enfin rejoindre Stéphane Rotenberg devant le musée de Safranbolu, à 10 kilomètres. Le père et la fille étaient les premiers arrivés et les copines parisiennes les dernières. Enveloppe noire donc.

Pour la dernière ligne droite, il fallait se rendre à Amasra, à 92 kilomètres, pour une mission aquatique. Florent et Noël ont perdu de précieuses minutes car leur chauffeur s'est trompé concernant la route, de quoi leur faire perdre (encore) leur sang-froid. Rose-Marie et Cinzia, elles, ont été laissées seules au milieu de nul part, car leur chauffeur avait peur d'être arrêté par la police en compagnie de touristes. Une fois sur place, Christophe et Claire et les concurrents devaient traverser une baie à la nage et récupérer un filet de pêche à démêler pour trouver une petite fiole avec l'adresse où se trouvait Stéphane Rotenberg. Et direction la ligne d'arrivée ensuite, sur la plage d'Inkumu, à 30 kilomètres. Le père et la fille étaient une fois de plus en tête et ont donc encore gagné 100 000 euros. Ce sont Florent et Noël qui ont hérité de l'enveloppe noire et, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur celle qui était éliminatoire.

Rose-Marie et Cinzia et Christophe et Claire sont donc les finalistes.