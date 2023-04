Florent Pagny atteint d'un cancer et cigarette à la bouche : il assume et s'en explique

Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2022, Florent Pagny a annoncé une bien triste nouvelle, celle de souffrir d'un cancer des poumons. Le chanteur de 60 ans prenait alors la décision de mettre sa carrière et ses activités entre parenthèses pour se consacrer à sa guérison, laquelle est passée par des séances de chimiothérapie qui l'ont bien changé physiquement. Durant sa convalescence, Florent Pagny s'est réfugié en Patagonie, où il s'est construit un nid douillet avec sa femme Azucena et leurs enfants, Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999). Il a par ailleurs profité de ce temps de repos pour écrire un livre autobiographique, Pagny par Florent, paru le 5 avril aux éditions Fayard.

Et pour illustrer son ouvrage, Florent Pagny a choisi une photo de lui en noir et blanc pour le moins étonnante. En effet, l'artiste se dévoile en couverture avec une cigarette à la bouche alors qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Conscient que le cliché audacieux risquerait de faire parler, il s'en est justifié à travers ses pages. "Quiconque est entré dans mon intimité durant les 40 dernières années m'a forcément vu comme vous me voyez sur la photo que j'ai choisie pour la couverture de ce livre", a-t-il écrit, assurant qu'il ne s'agissait là "ni d'une provocation ni d'une revendication, mais d'un acte de sincérité".

D'ailleurs, un peu plus loin, il explique bien qu'il s'agit d'une image du passé, "une image qu'on ne verra plus", car aujourd'hui, Florent Pagny a complètement arrêté de fumer. Il le confirmait lors de son passage dans 20h30 le dimanche face à Laurent Delahousse. "Ah plus jamais oui. (...) Quand on entrait dans mon intimité, on me voyait toujours avec mon petit mégot à la bouche. Bah voilà, c'est fini. C'est terminé", avait-il assuré.

Une grosse grippe revenue

Florent Pagny n'est malheureusement pas sorti d'affaire. Après avoir arrêté de lui-même son traitement lorsqu'il était en rémission, il a réalisé que le cancer récidivait. Il est donc de retour en France pour de nouvelles séances de chimiothérapie et s'affiche à nouveau chauve. Il ne baisse néanmoins pas les bras et a décidé d'aborder son cancer "comme une grosse grippe qui serait revenue". "J'ai le moral", a-t-il par ailleurs affirmé dans Paris Match.