Florent Pagny coupe sa barbe à cause des moqueries des fans

Sur le plateau d'On est pas couché, on est habitué aux buzz. Mais ce 19 octobre 2019, même Laurent Ruquier n'aurait pas pu prédire celui-là ! De passage pour faire la promo de son nouvel album Aimer la vie, Florent Pagny arborait une longue barbiche grisonnante. Et bien qu'il ait enchaîné les sujets brûlants comme les gilets jaunes ou la légalisation du cannabis, c'est cette barbe qui a hypnotisé les internautes.

Sur Twitter, les moqueries et les remarques ont fusé : "Impossible d'écouter ce que dit Florent Pagny, mon regard et mon attention sont aimantés par cette barbe", "La barbe de Florent Pagny me perturbe", "Dans deux ans, c'est la barbe du père Fouras", "Il a une très belle femme, comment elle peut accepter pareille horreur de bouc ?", "Il veut ressembler à Gandalf le Gris", "Question look, il ne s'est toujours pas trouvé", pouvait-on lire à propos du mari d'Azucena.

Même si le chanteur nous a habitués à des looks pour le moins folkloriques (cheveux blonds, dreadlocks, vestes bariolées...), ladite barbiche perturbe les foules. Mais que le Cristina Cordula 2.0 se rassure, Florent Pagny a su écouter ses fans et il a publié une vidéo sur son compte Instagram où on le voit donner un coup de ciseaux franc et déterminé.

"Ça y est, c'est fait", écrit l'interprète de Ma liberté de penser. Et ses followers de se réjouir : "Tu l'as enfin coupée, c'est bien mieux", "Merci... c'est bien mieux".

La barbichette n'est plus, vive la barbichette !