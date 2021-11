Florent Pagny en couple : les gros doutes de sa femme Azucena au début de leur relation

On sait qu'il voue, depuis toujours, un amour fou à la Patagonie. Mais cette relation-là, Florent Pagny l'entretient surtout avec sa compagne, Azucena Caamaño, puisque c'est avec elle qu'il vit en Amérique du Sud. Ensemble, les tourtereaux ont éduqué deux enfants, Inca, né en 1996, aujourd'hui street artist et Aël, née en 1999, passionnée par la photographie. Et si cette situation géographique a longtemps été idéale pour l'ensemble de la petite famille, elle a été source de questionnements pour l'artiste peintre et ancien mannequin argentin... en tout cas, au début de sa relation intime avec le chanteur.

Je ne sais pas si il est tombé amoureux de moi

"Pour moi, le risque, c'est que j'étais partie de là-bas pour vivre à Paris, a-t-elle rappelé sur le plateau de l'émission Vivement dimanche, sur France 2, le 21 novembre 2021. Et lui, il m'y ramène. Je ne sais pas si il est tombé amoureux de moi ou de la Patagonie." Et il est vrai que cette rencontre, et notamment celle entre Florent Pagny et le père d'Azucena, a permis au chanteur de 60 ans de s'installer entre l'Argentine et le Chili, et d'apprendre à gérer une ferme. Mais dans la famille Caamaño, c'est la fille qui fait chavirer son coeur depuis 1993. Et le couple s'apprête même a quitter la Patagonie, ensemble... pour revenir vivre en France.

Drôle de surnom pour Azucena

Florent Pagny et Azucena Caamaño se sont mariés en 2006. Ils se sont rencontrés il y a trente ans dans une communauté installée sur une péniche. A l'époque, la beauté argentine n'était pas un coeur à prendre et son prétendant ignorait comment la séduire. Mais le temps a fait le travail et ces deux-là semblent s'aimer pour toujours. La preuve : ils se donnent même d'étranges surnoms. Comme elle l'a révélé à Michel Drucker, sur le plateau de France 2, Azucena porte un autre nom, entre les quatre murs de sa maison : "oreilles de chou-fleur". Voilà qui donne peut-être à Monsieur l'envie de manger ses cinq fruits et légumes par jour...