Florent Pagny : Sa soeur Marie-Pascale Giunta est aussi chanteuse, le deal qu'il a passé avec elle...

Florent Pagny est à l'honneur ce mercredi 19 octobre sur France 4. Le documentaire Florent Pagny, la voix nue écrit par Didier Varrod et Nicolas Maupied sera proposé sur la chaîne dès 21h10. La carrière et la popularité du chanteur de 60 ans qui se remet d'un cancer du poumon y seront décryptées à travers des archives télévisuelles, une longue entrevue avec lui et des reprises acoustiques de ses plus grands morceaux.

Lors de ce résumé de sa vie, nul doute que Florent Pagny mentionnera sa famille qui l'a toujours soutenu, lui qui est issu d'une fratrie de quatre enfants. Il a un grand frère, Frédéric, une grande soeur Marie-Pierre et une petite soeur, Marie-Pascal Giunta. Et avec cette dernière, il partage sa passion pour la musique.

Comme son frère, Marie-Pascale Giunta a toujours voulu évoluer dans le milieu de la chanson et, à l'âge de 16 ans, elle songeait déjà à suivre les pas de Florent Pagny qui avait quitté Chalon-sur-Saône pour la capitale. "Je voulais rejoindre Florent à Paris. Je répétais cela en boucle à ma mère", a-t-elle rapporté à Éric Le Bourhis, auteur du livre Florent Pagny – Portrait d'un éternel rebelle.

Marie-Pascale Giunta aura réussi à aller au bout de son envie et, en 1990, Florent Pagny a décidé de l'aider à démarrer sa carrière en lui offrant l'opportunité de devenir l'une de ses choristes. À l'époque, il rencontrait déjà le succès depuis trois ans et venait de sortir son premier album Merci, certifié disque d'or. C'était un véritable pari qu'il faisait avec sa petite soeur, alors sans expérience. C'est pourquoi, il a passé un accord avec elle. "Je n'avais jamais fait ça. Le deal c'était : 'On te donne un micro, tu te démerdes. Si ça passe tant mieux, si non, tant pis'", s'était encore souvenue Marie-Pascal dans les pages du livre biographique sur Florent Pagny.

Heureusement pour elle, tout s'est très bien passé. À tel point que frère et soeur ont eu l'occasion de collaborer ensemble par la suite. Toujours en tant que choriste, Marie-Pascal Giunta a posé sa voix sur les célèbres titres de Florent Pagny Bienvenue chez moi, sorti en 1995, et Savoir aimer, en 1997.