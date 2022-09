Florent Pagny victime du cancer : une amie proche donne enfin de ses nouvelles

Les nouvelles sont rares puisque Florent Pagny prend actuellement soin de lui. Le 25 janvier 2022, le chanteur a annoncé qu'il était dans l'obligation d'annuler sa tournée puisqu'il souffrait d'un cancer du poumon. Très rare sur les réseaux sociaux, il a simplement partagé une photographie cet été pour rassurer tout le monde, alors qu'il reprenait des couleurs au niveau de la mer Egée. Mais depuis ? Pour le savoir, mieux vaut interroger ses proches.

C'est donc Zazie qui, aujourd'hui, se charge de faire passer le message. A 58 ans, l'artiste dévoile ce vendredi 23 septembre 2022, un mini-album intitulé L'EP, composé des quatre titres Ca commence, Gravité - dont la mélodie a été imaginée par son frère -, Gilles et Let It Shine. Elle devrait également sortir un onzième album studio à la fin de l'année, et s'apprête à faire son grand retour dans l'émission The Voice. C'est dans ce cadre, en se remémorant l'époque de ses cinq anciennes saisons, qu'elle a évoqué sa relation avec Florent Pagny.

Je l'ai très souvent au téléphone

"La saison dernière, je n'ai pas tout vu car je bossais mes chansons, mais j'ai aimé la douceur et le plaisir démultiplié entre les coachs, explique-t-elle au journal Le Parisien. Il y avait de la bienveillance partout, chez Florent Pagny que je connais par coeur, que j'ai très souvent au téléphone et qui va bien." Après 4 ans d'absence dans le show de TF1, si on ne compte pas l'édition All Stars, Zazie va donc retrouver son siège rouge pour la 12e saison de The Voice. Sans Florent Pagny, mais avec de nouveaux camarades.

"Amel Bent, à force de la côtoyer aux Restos du coeur, j'ai découvert une hyperactive d'une intelligence totale, apaisée maintenant qu'elle a des enfants, assure Zazie. Vianney c'est pareil. Je connais moins Bigflo et Oli mais on se croise en tournée, ils sont bienveillants et intelligents. Ils vont avoir chacun leur siège. On devrait bien rire." Quant à Florent Pagny, on espère évidemment le revoir, à l'écran comme sur scène, en pleine forme, très prochainement...