Florent Pagny "très fermé, dur": il a donné du fil à retordre à Faustine Bollaert

Il y a des fois où ça coince ! Invitée sur le plateau de C à Vous, la suite vendredi 18 juin 2021, Faustine Bollaert a été questionnée sur son expérience chez France 3. l'animatrice de 42 ans y anime La Boîte à Secrets, une émission de divertissement dans laquelle des personnalités sont surprises par leurs proches qui se cachent dans une boîte géante.

L'émission se termine très souvent dans un mélange de rires, de musique et de pleurs... Mais c'était sans compter surFlorent Pagny qui, lui, n'a pas versé une larme lors de sa participation. De quoi laisser un goût un peu amer à l'épouse de Maxime Chattam, deux ans après !

"Florent Pagny était très fermé, il était dur. Je pense qu'il n'avait pas forcément envie de jouer le jeu", a avoué l'animatrice de Ca commence aujourd'hui à l'équipe de C à vous, la suite. Loin d'avoir une dent contre l'interprète de Ma liberté de penser, Faustine Bollaert prend même sa défense !

Je ne l'ai pas fait pleurer mais moi, j'aurai pu !

"C'était la première émission donc, à sa décharge, on ne connaissait pas encore le format. Quand on lui a dit : 'Vous venez, vous ne savez pas ce qu'il va se passer et vous ne savez pas quelle surprise on vous réserve...' Je crois qu'il était fatigué, il n'avait pas forcément envie de rentrer dans ce jeu-là...", a-t-elle assuré à Pierre Lescure.

Sourire aux lèvres, celle qui est venue parler de la sortie de son nouveau magazine, Entre Nous, s'est souvenue avoir eu beaucoup de mal à tirer les vers du nez à son invité : "Je ne l'ai pas fait pleurer, moi en revanche, j'aurais pu car j'avais eu du mal à obtenir des réponses ! Donc, je suis un peu passée à côté !"

L'animatrice peut se rassurer car elle a tout de même réussi à faire craquer Marc Lavoine, Slimane, le présentateur Olivier Minne, l'humoriste Jarry, le chanteur Amir ou encore Véronique Jannot !