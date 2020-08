Florian (Mariés au premier regard) célibataire : il a rompu avec Marie !

En février 2020, soit près de trois ans après sa participation à la saison 2 de Mariés au premier regard, Florian révélait avoir retrouvé l'amour. Devant les caméras de M6 lors d'une émission spéciale dédiée aux anciens participants, l'ex-mari d'Emma présentait sa nouvelle compagne prénommée Marie. Ce mardi 25 août, Florian annonce finalement leur rupture après plus d'un an de relation...

C'est au cours d'une session questions/réponses avec ses plus de 67 000 abonnés sur Instagram qu'il a révélé s'être séparé de sa belle. Après avoir reçu plusieurs messages d'internautes s'inquiétant de ne plus voir Marie en story, Florian a pris la parole une bonne fois pour toutes. "Vous êtes très nombreux à me poser cette question depuis quelques semaines et je comprends. Ma relation avec Marie est terminée", a-t-il lancé. Et d'évoquer très vaguement les circonstances de ce choix qui n'a semble-t-il pas été simple à faire : "Il y a des décisions difficiles à prendre dans la vie, car elle est ainsi faite, et celle-ci fut l'une d'entre elles." Enfin, Florian a déclaré qu'il ne donnerait pas plus de détails : "Je ne m'exprimerai pas plus sur ce sujet, les amis."

Un nouveau coup dur pour Florian qui semblait nager dans le bonheur auprès de la jolie blonde de 30 ans. En février dernier, il se disait "très fier et très heureux" de présenter "l'amour de [sa] vie" sur M6. Le couple avait même raconté sa rencontre. Alors que Marie avait suivi le mariage de Florian et Emma dans Mariés au premier regard saison 2, c'est finalement bien plus tard qu'elle lui a envoyé un message sur Instagram. Le feeling était bien passé et Florian est tombé sous le charme de la belle avant même de savoir à quoi elle ressemblait ! "Elle m'a fait rire comme jamais personne ne m'avait fait rire auparavant, avait-il lancé. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre des billets de train pour la voir le week-end suivant."

Ensemble, Florian et Marie filaient le parfait amour ! Le duo avait même de bien jolis projets comme l'avait assuré la jeune femme : "On pense au mariage, à avoir des enfants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de perdre de temps. On est sûrs tous les deux." Finalement, tout tombe à l'eau...

Rappelons que, de son côté Emma, l'ex-femme de Florian, est toujours en couple avec Laurent, rencontré hors caméra grâce à Mariés au premier regard.