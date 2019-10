Florian (Mariés au premier regard) en couple : "C'est la femme de ma vie"

Une de perdue... une de retrouvée pour le candidat de la saison 2 de Mariés au premier regard (M6). Après sa rupture avec celle qu'il surnommait "ma pêche" fin juillet, Florian a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre jeune femme comme il l'a confié sur Instagram, dimanche 27 octobre 2019.

L'ancien candidat de M6 a en effet révélé être de nouveau amoureux. Et cette fois, Florian en est persuadé, c'est la bonne. Il a d'ailleurs tenu à le faire savoir en racontant sa rencontre avec sa chère et tendre sur le réseau social. "Fin juillet dernier, elle se tenait là, sur le quai de la gare Lyon-Perrache. Je l'ai tout de suite aperçue au milieu des autres passagers, sur ma gauche en sortant du train. Elle m'attendait dans sa robe qui lui allait à merveille, et c'est au moment précis où mon regard a croisé le sien et que l'on a échangé notre premier sourire, que ma vie a basculé à tout jamais", a tout d'abord écrit le jeune homme. Il a ensuite expliqué que tous deux ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Eve, mais qu'il avait "su à ce moment précis que c'était elle", celle qu'il avait toujours attendue. "Ce soir-là, j'ai vécu l'une des plus belles soirées de ma vie. (...) Le lendemain, il a fallu que je reparte en fin de journée. Nous avons profité des quelques heures que nous avions pour aller voir Le Roi Lion au cinéma. Et, comme un signe du destin, nous sommes entrés dans le Primark de Lyon Part Dieu après le film et avons aperçu cette peluche de Simba en plein milieu du rayon Winnie l'ourson. C'était le dernier Simba, il était sans étiquette, tout seul, il nous attendait. Nous l'avons donc adopté, et voilà pour la petite histoire de cette photo. Oui, je pourrais vous écrire des milliers de lignes pour tout vous raconter, vous décrire chaque instant de ces premières heures magiques, chaque instant de tous les autres moments tout aussi magiques qui ont suivi, mais, bref, j'ai juste rencontré la femme de ma vie", a-t-il poursuivi afin de commenter sa photo sur laquelle on peut découvrir une peluche Simba et sa main et celle de sa compagne entrelacées.

Comme à son habitude, Florian préfère rester discret. Il n'a donc pas dévoilé l'identité de la femme qui fait battre son coeur.