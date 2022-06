Florian Sénéchal nouveau champion de France de cyclisme en couple avec Margaux, une très jolie blonde

C'est une journée qu'il n'oubliera certainement pas de si tôt ! Ce dimanche du côté de Cholet (Maine-et-Loire), Florian Sénéchal est devenu champion de France pour la première fois de sa carrière. Une joie immense pour le coureur de 28 ans qui décroche le titre le plus important de sa carrière. "J'ai du mal à redescendre. Quand je vais mettre le maillot, je vais comprendre. Ça a été une année assez dure. La roue tourne enfin ! C'est une récompense pour tous les sacrifices loin de ma famille", déclare-t-il au micro de France 3 après la course qui l'a vu réussir une belle échappée dans les derniers kilomètres de la course.

Un sacre que le natif de Cambrai (Nord) va pouvoir célébrer avec ses proches, forcément ravis de cette victoire si symbolique. Si le champion se montre plutôt discret sur sa vie privée, il est en couple depuis plusieurs années avec une certaine Margaux. La jeune femme est active sur les réseaux sociaux et elle n'hésite pas à publier des photos de son couple sur Instagram. Elle dévoile assez peu d'informations sur ce qu'elle fait dans la vie, mais les deux tourtereaux semblent très épanouis. Il y a environ trois ans, ils se sont mariés lors d'une cérémonie sublime qui a eu lieu en Belgique, ce qui pourrait laisser penser que Margaux est originaire du plat pays.

Parents d'une petite Victoire depuis février dernier

Ensemble, ils ont adopté une adorable petite chienne nommée Zoé, ainsi que deux très beaux chats, mais l'arrivée la plus importante a eu lieu en février dernier, lorsque la petite Victoire est entrée dans leur vie. Un rôle de mère que Margaux prend très à coeur et elle publie fréquemment pour donner des nouvelles de sa petite fille (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Présente à Cholet pour assister à la superbe victoire de Florian Sénéchal dimanche dernier, Margaux a pu vivre en direct le sacre du nouveau champion de France et célébrer comme il se doit ce titre unique !