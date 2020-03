Floyd Mayweather : Poignant hommage à la mère de ses enfants, retrouvée morte

Floyd Mayweather garde un tendre souvenir de son ancienne compagne, Josie Harris, qui est décédée à l'âge de 40 ans. Vendredi 13 mars 2020, le boxeur américain a dévoilé une dizaine de photos de lui et de la mère de ses enfants, écrivant une courte formule à chaque publication. "Mon ange", "mon coeur", "mon pilier", "ma famille", "mon amie", "mon amour", "ma douceur", a écrit le sportif multi-millionnaire. Floyd Mayweather et Josie Harris ont accueilli ensemble trois enfants : Koraun (20 ans), Zion (18 ans) et Jirah (15 ans).

Josie Harris a été retrouvée morte dans une voiture garée sur un parking de Santa Clarita, situé près de son domicile californien. Les enquêteurs sont toujours en train de tenter de déterminer les causes de son décès, comme l'a indiqué le shérif Alex Villanueva à l'agence Associated Press. "Ça va prendre du temps avant de comprendre ce qu'il s'est passé", a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par PEOPLE Magazine. Il se pourrait que les autorités penchent vers une mort accidentelle, c'est en tout cas ce qu'a assuré le lieutenant Derrick Alfred à CNN. La piste criminelle, elle, avait rapidement été écartée.