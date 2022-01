Football : Une arbitre et un joueur en couple après s'être rencontrés sur... un terrain !

On dit souvent que le football peut être source de tensions au sein d'un couple, mais pour Shona Shukrula et Jeff Hardeveld, c'est tout le contraire ! En effet, les deux amoureux se sont rencontrés directement sur un terrain, ce qui n'est pas habituel pour un joueur professionnel. Oui, mais voilà, Shona est arbitre professionnelle et elle a rencontré son nouveau petit ami lors d'un match de deuxième division néerlandaise.

"C'est officiel", s'est réjouie la jeune femme sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à ses 27 000 abonnés avec une publication où on peut la voir dans les bras de son amoureux. Visiblement toute heureuse, elle a publié quatre photos d'elle et Jeff Hardeveld lors d'un séjour en amoureux à Rome. La jeune femme de 30 ans n'a pas dévoilé les prémices de leur rencontre, mais le journal hollandais De Telegraaf a fait quelques révélations sur leur histoire. D'après leurs informations, Shona Shukrula a participé, en tant que quatrième arbitre, à un match d'Emmen, le club de son nouveau chéri, au mois d'août dernier. C'est à ce moment-là que les deux tourtereaux se sont vus pour la première fois. Pour l'anecdote, l'arrière gauche de 26 ans a été expulsé au cours du match !

Un couple qui passionne la presse néerlandaise puisque Shona est une petite star dans le monde du football et sur les réseaux sociaux. Arbitre FIFA depuis 2017, la jeune femme a pris ses précautions en information la fédération néerlandaise de sa relation, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. "Shona Shukrula ne sera pas affectée aux matchs auxquels Jeff Hardeveld participe. C'est tout. Leur relation ne nous pose aucun problème. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde", a déclaré un porte-parole de la fédération au quotidien Algemeen Dagblad.