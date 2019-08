Fort Boyard : A 11 ans seulement, l'étonnant Preston Fauchier rejoint l'équipe

À tout juste 11 ans, Preston Fauchier intègre l'équipe des Enfants du Fort de l'émission Fort Boyard sur France 2. Le magazine Télé Loisirs s'est intéressé à cette nouvelle recrue très particulière. Ce jeune garçon vit à Dallas avec son père français et sa mère américaine. Passionné de sciences et de tir à l'arc, il pratique les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. "Des amis pratiquaient le taekwondo. J'ai voulu essayer, j'ai aimé... et je n'ai plus jamais arrêté. Depuis, je maîtrise aussi le maniement des kamas [faucille aiguisée qui sert d'épée] ou encore le casser de planches." Plutôt pas mal comme palmarès : le jeune homme surentraîné comptabilisant pas moins de 125 médailles. Il risque de faire frémir les futurs candidats (pas toujours très sportifs).

Preston rentrera en 5e en septembre 2019 et a été repéré par la production de Fort Boyard dans un magazine spécialisé. C'est lors du 34e Festival des arts martiaux de Paris à l'AccorHotels Arena qu'il a pu rencontrer pour la première fois toute l'équipe de l'émission et se faire recruter.