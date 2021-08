Fort Boyard : Sébastien Chabal épatant lors d'une épreuve, Big Boo "humilié"

Samedi 31 juillet 2021, France 2 diffusait un nouvel épisode de Fort Boyard. Cette fois, Olivier Minne a défié une équipe menée par Sébastien Chabal et composée du chef cuisinier Michel Sarran, des journalistes sportifs Isabelle Ithurburu et Laurent Paganelli, de la footballeuse internationale Laure Boulleau et de la pilote de rallye Audrey Rossat. Et c'est peu dire que le rugbyman très imposant a bien mérité sa place de chef, notamment après une épreuve qu'il a relevée haut la main.

En effet, Sébastien Chabal s'est retrouvé dans La Cage de Rouge, incarnée par Delphine Wespiser, et a été appelé à combattre le redoutable Big Boo. Le but : les deux concurrents sont reliés par un anneau et doivent user de leur force pour atteindre une cloche placée derrière chacun d'entre eux. Sébastien Chabal aura réussi à faire retentir sa cloche en deux temps trois mouvements ! "Vous n'avez pas son grand frère ?", s'est-il même permis de narguer après coup. Une prestation qui a bluffé les internautes, lesquels ont encensé le célèbre rugbyman de 43 ans.

"On nous bassine avec les JO, mais l'événement sportif du jour, c'est quand même la raclée infligée par @sebchabal à Big Boo. Énorme!", "Cet homme est définitivement extraordinaire !", "Une machine Sébastien Chabal", "Big Boo il s'est fait humilier comme un minot de 12 ans", peut-on lire sur Twitter.

La victoire de Sébastien Chabal s'est donc rajoutée aux autres remportées par son équipe. Au terme de la soirée, ils étaient ainsi fiers d'empocher 19 864 euros pour l'association ORPHEOPOLIS. Il s'agit d'une association qui apporte de l'aide financière et matérielle, ainsi qu'une présence immédiate et un soutien régulier, aux familles de policiers frappées par le décès d'un des leurs.



En outre, cet épisode de Fort Boyard a signé le record d'audience de la saison avec 2,82 millions de téléspectateurs devant leurs écrans, soit 15,9 % du public et 24,8 % des ménagères de moins de cinquante ans. Un score en progression de plus de 300 000 curieux sur une semaine.