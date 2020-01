Fran Drescher : Accro à son sex friend, elle raconte des moments "délicieux"

Elle a bercé notre enfance (ou notre adolescence) avec ses punchlines toutes plus avisées les unes que les autres sur les hommes. Révélée dans la série Une nounou d'enfer dans les années 90,Fran Drescher est toujours la même femme de caractère et n'a rien perdu de son sex-appeal. D'ailleurs à 62 ans, la pétillante brune confie connaître les joies (et l'endurance) d'un "sex friend". Interviewée par le magazine américain Page Six, elle révèle tout de cette nouvelle idylle :"J'ai quelqu'un à côté qui est un ami avec des avantages".

Le crédo selon Fran pour une bonne relation avec son amant ? "On ne sort pas vraiment, on ne va pas au restaurant, on ne sort pas ensemble. Mais ce que nous faisons, nous le faisons très bien." déclare-t'elle au magazine. Ainsi, les deux amants se voient "deux fois par mois" et d'ailleurs pour Fran c'est "amplement suffisant". Il ne faudrait pas que Monsieur s'attache.

Divorcée de de Peter Marc Jacobson depuis 1999 après plus 21 ans de relation puis du Dr Shiva Ayyadurai en 2016, l'ancienne employée de Maxwell Sheffield compte bien profiter de sa nouvelle vie de célibataire et de sa liberté. Comblée par cette relation sans prise de tête mais aussi par les performances physiques de son amant (dont elle ne dévoile pas le nom), elle confie simplement :"C'est délicieux".

Mais ce n'est pas tout. Son sex friend ne se contente pas de lui concocter des "bains à remous" ou de succulents petits plats bien au chaud chez elle, non. Le mystérieux jeune homme semble également intelligent et cultivé puisqu'elle tient tout de même à préciser : "Nous avons de bonnes conversations". Une relation décidément parfaite pour notre chère Fran qui semble très épanouie avec son mystérieux amant...