Francesca (4 mariages pour 1 lune de miel) offre son voyage : elle s'explique

C'est une séquence très émouvante et très touchante qu'a offert Francesca aux téléspectateurs de TF1, dans 4 mariages pour 1 lune de miel. Vendredi 22 novembre 2019 était diffusée la finale, remportée par la jeune mariée de 30 ans. Et, situation inédite, elle a offert sa lune de miel à Adélaïde (22 ans), l'une de ses concurrentes. Interrogée par Télé Star, elle a expliqué son choix.

"Quand j'ai été à son mariage, j'ai été surprise. Elle est ouverte d'esprit, c'est une belle personne. Elle a fait sa décoration elle-même et il y avait des petites attentions pour tous ses invités. A mon mariage, elle a respecté mes traditions et ma culture. C'est celle qui m'a le mieux noté, sans stratégie et elle a fait les choses avec son coeur. Je ne venais pas pour gagner donc si j'avais la grâce de gagner, autant l'offrir à ma concurrente. Je voulais lui faire plaisir en plus car elle vient d'être maman", a déclaré Francesca.

C'est en regardant l'émission avec son mari, la veille des résultats, qu'elle a pris cette décision. Elle en a bien entendu parlé immédiatement à l'homme de sa vie et il était d'accord pour offrir sa lune de miel. Sans surprise, Adelaïde n'en a pas cru ses oreilles quand Francesca lui a annoncé la nouvelle : "Elle a réalisé seulement quand son mari est sorti de la voiture. Tout le monde pleurait. Avec Blaise, ils ont deux ans pour profiter de leur lune de miel à Dubaï. Ça ne devrait pas tarder."

Cette décision a engendré quelques modifications côté contrat. La production a en effet "dû les changer" : "Le tournage était très long et c'est à la fin, quand j'ai gagné qu'elle nous a donné des nouveaux contrats à tous. Dans ce dernier, il a stipulé que bien évidemment la candidate qui gagne a le droit d'offrir son voyage. La production était choquée. Elle m'a posé la question de savoir si vraiment j'étais sure de mon choix." Et elle l'était.