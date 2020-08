Francis Lalanne en couple avec une femme de 24 ans, leur rencontre lunaire

Incroyable mais vrai. Francis Lalanne n'est plus le loup solitaire qu'on aurait pu croire depuis sa séparation avec Stella Sulak, en 2010. Bien au contraire. Le chanteur a vrillé des cuissardes en rencontrant une jeune demoiselle à Bruxelles, sur la célèbre Grand-Place de la capitale belge. Et on peut dire que leur histoire ressemble à un véritable conte de fées... si l'on en croit le récit extraordinaire que l'artiste a accepté de dévoiler au magazine Gala.

"Je rentrais chez moi et elle, chez elle, son violoncelle sur le dos, explique-t-il. En la croisant, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie, je l'ai interpellée : 'Mademoiselle !' Elle a continué sa route sans s'arrêter ; alors j'ai insisté plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se retourne et me réponde avec beaucoup de réserve et un peu de curiosité : 'Oui ? Monsieur ?'" Sa technique, un peu osée, a fini par porter ses fruits. Il faut dire que la destinée portait Francis Lalanne, à ce moment-là, et lui a susurré l'avenir à l'oreille.

"Instinctivement, je lui ai lancé : 'Vous vous appelez Alice !', poursuit-il. Interloquée, elle m'a demandé comment je le savais. Mais je n'en savais rien. J'étais juste abasourdi de connaître son prénom et d'avoir osé l'aborder ainsi. A la proposition de la revoir, elle a d'abord choisi de laisser faire le hasard. Nous n'avons même pas échangé nos numéros. Elle a tourné les talons et s'est évanouie dans la foule. Quelques jours plus tard, nous nous sommes littéralement télescopés en bout de trottoir, à l'angle d'une rue. Elle avait son violoncelle sur le dos et moi, ma guitare. En me revoyant ainsi, elle s'est écriée : 'Vous !', puis nous avons explosé de rire."

Alice est une jeune musicienne de 24 ans. Trente-huit ans la sépare donc de son amoureux, avec qui elle est en couple depuis trois ans. Cerise sur le gâteau : elle a offert à Francis Lalanne son cinquième enfant, une petite fille baptisée Leiah Saïde Louise en novembre dernier. "Je sais, notre histoire commence comme un roman, admet le chanteur, il y avait quelque chose de magique dans le fait de la reconnaître sans la connaître, alors qu'à l'inverse, elle qui me connaissait, ne m'a pas reconnu..."

