Francis Lalanne papa à 62 ans : un 5e enfant avec une jeune femme de 24 ans

C'est la surprise de cette fin d'été ! Francis Lalanne, que l'on a pour habitude d'imaginer tel un troubadour solitaire, est en réalité un homme amoureux. Et surtout, ce petit cachottier est devenu papa pour la cinquième fois très récemment. A 62 ans, le musicien a succombé aux charmes d'une jolie demoiselle de 24 ans du nom d'Alice. En couple depuis trois ans - et nous n'en savions rien ! -, les amoureux ont accueilli la petite Léah Saïde Louise à la fin du mois de novembre 2019. Elle a donc 8 mois et demi.

Ma fille Léiah est plus jeune que mes petits-enfants

Forcément, l'immense différence d'âge qui sépare Francis Lalanne et sa merveilleuse Alice a de quoi interloquer. Mais ces trente-huit années ne sont un frein que pour les autres. Le musicien, lui, préfère s'en amuser. "Ma fille Léiah est plus jeune que mes petits-enfants, explique-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Ses grands-parents maternels ont dix ans de moins que moi. Ses demi-soeurs ont l'âge de sa mère et ma belle-soeur a l'âge de mon fils. On pourrait continuer la liste comme ça longtemps. Alice et moi, nous avons explosé tous les compteurs. Notre amour peut être vécu comme un défi à la bien-pensance, mais à l'heure où nous le vivons, il suffit à notre bonheur."

Je lui ai demandé de me faire un 'bébé Alice'

De sa précédente relation avec Stella Sulak, Francis Lalanne a quatre enfants : Ea, 26 ans, Helia, 25 ans, Séléna, 24 ans et Néokhan, 13 ans. Sa plus jeune fille est elle aussi maman d'Octavia, 3 ans et demi et de Kai, 2 ans et demi. Un peu éloigné de cette partie de sa famille depuis qu'il s'est séparé de son ex - il voulait également protéger sa tribu de sa notoriété -, l'artiste a été foudroyé d'amour en croisant Alice sur la Grand-Place de Bruxelles. Un hasard de la vie. "Je lui ai demandé de me faire un 'bébé Alice', avoue-t-il. Et Léiah est exactement le portrait de sa mère. Nul ne sait de quoi demain sera fait mais quoi qu'il puisse advenir dans le futur, cet enfant personnifiera notre amour et donc le meilleur de nous-mêmes..."

